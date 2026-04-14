Eğitim Sen'den Siverek'teki Saldırıya Kınama

(ANKARA) - Eğitim Sen, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin, "Eğitim Sen olarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunma hakkını savunarak, süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

KESK'e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen ve aralarında öğretmen ve öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyı kınıyoruz. Yaralanan meslektaşımıza ve öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Eğitim Sen olarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunma hakkını savunarak, süreci yakından takip ediyoruz" denildi.