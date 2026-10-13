Eğitim Sen\'in açtığı uzman öğretmen tazminatı davalarında mahkeme lehe karar verdi

Eğitim Sen'in açtığı uzman öğretmen tazminatı davalarında mahkeme lehe karar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim Sen, 'uzman öğretmen' unvanından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatının ödenmesi talebiyle açtığı davalarda mahkemenin lehe karar verdiğini duyurdu. Sendika, açıklamasında söz konusu davalarda lehe sonuç alındığını belirtti.
(ANKARA) - Eğitim Sen, "uzman öğretmen" unvanından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatının ödenmesi talebiyle açtıkları davalarda mahkemenin lehe karar verdiğini açıkladı.
Eğitim Sen'den yapılan açıklamada,"'Uzman öğretmen' unvanından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatı ödenmesi talebine ilişkin açtığımız davalarda, mahkeme lehe karar verdi." denildi.
Kaynak: ANKA
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