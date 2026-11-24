(ANKARA) - Eğitim Sen'in, Munzur Üniversitesi Lojman Tahsis Komisyonunda yetkili sendika temsilcisine yer verilmesi talebinin reddedilmesine karşı açtığı davada Erzincan İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, 8. Dönem Toplu Sözleşme'nin 23. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Eğitim Sen, yetkili sendika olduğu Munzur Üniversitesinde Lojman Tahsis Komisyonuna sendika temsilcisinin dahil edilmesi talebinin üniversite rektörlüğünce reddedilmesi üzerine başlattığı hukuki süreçte yürütmenin durdurulması kararı verildiğini açıkladı.

Sendika, talebinin reddine ilişkin idari işlem ile Munzur Üniversitesi Lojman Tahsis Yönergesi'nin komisyonun oluşumunu düzenleyen 6. maddesinin birinci fıkrasının iptali istemiyle dava açtı.

"TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI DÜZENLEME YAPILAMAZ"

Erzincan İdare Mahkemesi, sendika temsilcisinin komisyona alınması talebinin reddine ilişkin işlemi değerlendirirken normlar hiyerarşisi ilkesine dikkat çekti.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Normlar hiyerarşisinde kamu görevlileri sendikası temsilcisinin yer alacağı açıkça ve emredici nitelikte hükme bağlanmıştır. Normlar hiyerarşisi ilkesi gereğince; hukuk düzeninde alt basamakta yer alan yönetmelik ve yönerge gibi düzenleyici işlemlerin, üst norm olan Anayasa, kanun ve anayasal dayanağını doğrudan 128. maddeden alan toplu sözleşme hükümlerine aykırı olması veya bu hükümlerin uygulanmasını bertaraf edecek şekilde yorumlanması mümkün değildir."

"SENDİKA TEMSİLCİSİNİN KOMİSYONDA BULUNMASI ZORUNLU"

Munzur Üniversitesi Lojman Tahsis Yönergesi'nde komisyonun rektör tarafından belirlenecek üç asıl ve iki yedek üyeden oluşmasının öngörüldüğünü hatırlatan mahkeme, bu düzenlemede sendika temsilcisine açıkça yer verilmemesinin toplu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğü ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Kararda, "İkincil mevzuatta (Yönetmelik ve Yönerge metinlerinde) henüz bu yönde bir değişiklik yapılmamış olması, idareyi anayasal dayanağı bulunan toplu sözleşme hükümlerini uygulama yükümlülüğünden kurtarmaz" denildi.

Mahkeme, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme'nin 23. maddesinin yükseköğretim kurumlarının lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

"REKTÖRLÜĞÜN İŞLEMİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMUYOR"

Mahkeme, Eğitim Sen'in başvurusunun reddine ilişkin 17 Temmuz 2026 tarihli işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaştı.

Eğitim Sen'in açıklamasına göre, söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.