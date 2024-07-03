Eğitim-Sen Üyeleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Eğitim-Sen Üyeleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne Tepki Gösterdi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ele alınacak olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne tepki gösterdi. Sendika üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak teklife karşı tepkilerini dile getirdi. Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, kanun teklifinin öğretmenlerin haklarını gasp ettiğini ve eğitim sistemini daha da krize sürükleyeceğini belirterek, milletvekillerine çağrıda bulundu. Güneş, öğretmenlikle ilgili bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ILO ve UNESCO'nun Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi metninin esas alınması gerektiğini vurguladı.

03.07.2024 15:49
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi"ne tepki gösterdi.

Eğitim-Sen üyeleri, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifinin ele alınacağı toplantı öncesinde, teklife ilişkin tepkilerini göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

"Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na hayır" yazılı pankart açan grup, daha sonra TBMM'ye yürüdü.

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, TBMM Çankaya giriş kapısı yakınında yaptığı açıklamasında, öğretmenlerin iradesini yok saydığını iddia ettikleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifini kabul etmediklerini bildirdi.

Kanun teklifinin, öğretmenlerin haklarını gasbettiğini, mesleği itibarsızlaştırdığını ve eğitim sistemini daha derin krizlere sürükleyeceğini ileri süren Güneş, "Komisyon ve genel kurul görüşmeleri ile oylama sürecine katılacak milletvekillerine şu çağrıyı yapıyoruz, bu ucube kanun tasarısının geçmesine izin vermeyin. Gelin, hep beraber tarihe anlamlı bir miras bırakalım. Eğitim sisteminin geleceği için eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini göz ardı eden bu tasarının geri çekilmesi ve yasalaşmaması için beraber mücadele edelim." diye konuştu.

Öğretmenlikle ilgili bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ILO ve UNESCO'nun ortak metni olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi metninin esas alınması gerektiğini belirten Güneş, eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik ve özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan meslek kanununu hep beraber yapma çağrısında bulundu.

Açıklamanın ardından grubu temsilen Güneş ve beraberindeki birkaç kişi, toplantıyı takip etmek üzere Meclis'e girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitim-Sen Üyeleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika

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