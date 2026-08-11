Eğitim Sen ve DEM Parti Görüşmesi

(ANKARA) - Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve beraberindeki heyet, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı ziyaret ederek Meclis'te kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u görüştü. DEM Parti Eş Genel Başkanları, 25-29 Ağustos'ta düzenlenecek Demokratik Eğitim Kurultayı'na davet edildi.

DEM Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Genel Sekreteri Zülküf Güneş, Eğitim Sekreteri Evrim Gülez ve Mali Sekreter Ramazan Gürbüz, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. Meclis'te kabul edilen Çerçeve Yasa'ya ilişkin görüş alışverişinde bulunan heyet, Eş Genel Başkanlarımızı 25-29 Ağustos'ta düzenleyecekleri Demokratik Eğitim Kurultayı'na davet ettiler. Nazik davetleri için teşekkür ederiz. Demokratik, bilimsel, ana dilinde ve eşitlikçi bir eğitim için verdikleri mücadelede yan yana durmaya devam edeceğiz."