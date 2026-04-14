Eğitim Sendikalarından İş Bırakma Kararı

(ANKARA) - Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 1 günlük iş bırakma kararı aldı.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen'in yaptığı ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek; eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkat çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle gerçekleştirilmesini haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız."