Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2026 İstanbul'da - Son Dakika
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Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2026 İstanbul'da

23.06.2026 11:46
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TETZ 2026, 26-28 Haziran'da İstanbul'da eğitim teknolojileri ve yapay zeka konularını tartışacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Dijital Çağda İnsan Yetiştirmek: Barış Kültürü, Değerler, Kimlik ve Gelecek" temasıyla düzenlenecek Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026), 26-28 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7'ncisi düzenlenecek TETZ 2026, 26-28 Haziran'da Bakan Yusuf Tekin'in katılımıyla yapılacak.

TETZ 2026'da eğitim teknolojileri, yapay zeka, dijital dönüşüm ve uluslararası işbirlikleri alanlarında çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacı, uzman, kamu kurumu temsilcisi ve sektör paydaşı bir araya gelecek.

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek "Bakanlar Oturumu", 20'den fazla ülkenin eğitim bakanlıklarını bir araya getirecek.

Oturumlarda şu konular masaya yatırılacak:

"Küresel eğitim teknolojilerinin yerel kültür, toplumsal değerler ve ihtiyaçlarla uyumlu biçimde eğitim süreçlerine entegre edilerek kimlik, aidiyet ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, teknolojinin insan gelişimini ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyen, insan merkezli ve etik bir araç olarak konumlandırılması, gelecek nesillerin yalnızca teknik becerilerle değil, değerler, erdemler, barış anlayışı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesi."

Eğitimde teknolojik dönüşüm ele alınacak

Etkinlikte, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı paneller, açık oturumlar ve sahne konuşmalarıyla eğitimde teknolojik dönüşüm çok boyutlu olarak ele alınacak.

Öte yandan zirve kapsamında ele alınacak içerikler, eğitimde dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları, yeni nesil öğrenme modelleri gibi başlıkların yanı sıra teknolojinin insan hakları, toplumsal dayanışma, kültürlerarası etkileşim ve küresel işbirliğini güçlendiren bir bağ kurma aracı olarak rolünü de ortaya koyacak.

Zirvede stantlar ve deneyim alanlarının yanı sıra teknolojiyi insanla buluşturan, diyaloğu ve paylaşımı merkeze alan sunumların gerçekleştirileceği "Açık Sahne" de yer alacak.

Ayrıca, dünyada ilk kez bir fuar kapsamında hayata geçirilecek olan ve teknolojinin gerçek bir sınıf ortamında birebir kullanıldığı "İnteraktif Öğrenme Sınıfı" da eğitim teknolojilerinin sınıf içi kullanımına yönelik özgün bir deneyim alanı sunacak.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2026 İstanbul'da - Son Dakika

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