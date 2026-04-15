Eğitimcilerden Silahlı Saldırıya Protesto
Eğitimcilerden Silahlı Saldırıya Protesto

15.04.2026 16:23
Eğitim sendikaları, Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyı protesto etmek için eylem düzenledi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

Van Valiliği önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri, saldırıyı kınadı.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, yaptığı açıklamada, olayın eğitim camiasını derinden üzdüğü söyledi.

Şiddetin toplumda yaygınlaşmaması gerektiğini belirten Uca, "ABD gibi ülkelerde sıklıkla görülen silahlı okul baskının bir benzerinin ülkemizde gerçekleşmesi, bugüne kadar yaşananlar sebebiyle görevleri başında can güvenliği endişesi taşıyan eğitim çalışanlarını daha büyük bir endişeye sevk etmektedir." dedi.

Hakkari

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bir araya Eğitim-Bir-Sen üyeleri, okula yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Sendikanın şube başkanı Nihat Gür, yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının şiddet olaylarının yaşandığı alanlara dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

Olayın üzüntü verici olduğunu dile getiren Gür, "Öğretmenin itibarsızlaşması toplumsal değerlerin çöküş alametidir. Bu topraklarda bin yıldır var olan 'Bir harf öğretene 40 yıl hizmet etmek gerekir' anlayışı terk edildi. Eğitimciler, her türlü mecra kullanılarak yıpratılan, şikayet edilen, darp edilen insanlara dönüştürüldü." diye konuştu.

Muş

Atatürk Çocuk Parkı önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, yaptığı açıklamada, kitlesel eylem kararı aldıklarını ifade etti.

Barışan, "Siverek'te eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırı, bir kez daha göstermiştir ki okullarımızda eğitimcilerimize ve öğrencilerimize yönelen şiddet artık münferit değil, yaygın bir toplumsal sorundur. Bu durum, toplumsal çürümeyi açıkça gözler önüne sermektedir." şeklinde konuştu.

Bitlis

Tatvan Kaymakamlığı binası önünde toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri saldırıyı kınadı.

Türk Eğitim-Sen İl Şube Başkanı Nedim Emektaroğlu, yaptığı açıklamada, "16 vatandaşımızın yaralanmış olması hepimizi derinden sarsmıştır. Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaralanan eğitimcilerimize, öğrencilerimize, polisimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Son Dakika

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
