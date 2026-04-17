Eğitimde Acı Gün: Saldırıda Ölenler Anıldı - Son Dakika
Eğitimde Acı Gün: Saldırıda Ölenler Anıldı

17.04.2026 15:39
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için Bolu'da anma töreni düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ'taki okul saldırısında ölen öğretmen ve öğrenciler için Bolu'da Atatürk Anıtı'na kırmızı karanfil bırakıldı ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş'taki okulda silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için Anıtpark'ta tören yapıldı. Türk Eğitim-Sen ile Eğitim-İş sendikalarının düzenlediği programda saldırıda ölenler için Atatürk Anıtı'na kırmızı karanfiller bırakıldı.

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Ulaş Aydoğan, programda yaptığı konuşmada, "Acımız çok büyük. Yüreklerimiz yaralı, şunu da ifade etmeliyiz ki okullar bizim. Öğrencilerimiz bize emanet. Toplum olarak kaotik bir ortama sürüklenmemize yine biz eğitimciler müsaade etmeyeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız ancak bunu meşru bir dairede gerçekleştireceğiz" dedi.

Cuma namazı sonrasında Tabaklar Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Saldırıda ölenler için helallik alınıp, rahmet dilendi.

Haber - Kamera: Oğuzhan EKE/ BOLU,

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde Acı Gün: Saldırıda Ölenler Anıldı - Son Dakika

Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:21:20.
SON DAKİKA: Eğitimde Acı Gün: Saldırıda Ölenler Anıldı - Son Dakika
Advertisement
