Eğitimde Aşağılık Kompleksi Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimde Aşağılık Kompleksi Eleştirisi

29.06.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Syed Farid Alatas, Batı merkezli eğitim sistemlerinin sömürgeci zihniyeti sürdürdüğünü vurguladı.

Malezyalı sosyolog ve düşünür Prof. Dr. Syed Farid Alatas, eğitim sistemlerinin Batı merkezli yapısının toplumlarda aşağılık kompleksi ürettiğini savunarak, Müslümanların kendi tarihi ve düşünce mirasını ikinci plana ittiğini ve bunun sömürgeci zihniyetin devam etmesine yol açtığını söyledi.

Singapur Ulusal Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Profesörü Alatas, İslamofobi, dekolonizasyonun (sömürgesizleştirme) ve eğitim sistemleri arasındaki ilişkiyi AA muhabirine değerlendirdi.

Avrupa-merkezciliğin Batı dışı toplumların tarihini, kültürünü ve katkılarını çarpıtan bir bakış açısı olduğunu ifade eden Alatas, bu yaklaşımın yalnızca toplumları değil, İslam dahil Batı dışı dinleri de yanlış temsil ettiğini söyledi.

Alatas, Avrupa-merkezci düşüncenin sömürgecilik döneminde ortaya çıktığını ve sömürge yönetimlerini meşrulaştırmanın aracı olarak kullanıldığı vurgulayarak, "Sömürgeleştirilen halkların toplumları geri, barbar ve medeniyetten uzak olarak sunuldu. Dinleri de çoğu zaman tehlikeli gösterildi. Böylece sömürge yönetimi haklılaştırıldı." dedi.

"İslamofobi sömürge döneminin ürünü"

Alatas, İslamofobinin kökenlerinin yalnızca modern döneme değil, Haçlı Seferleri dönemine kadar uzandığını belirtti.

İslam'ın ortaya çıkışından itibaren Hristiyanlık için önemli bir rakip olarak görüldüğünü söyleyen Alatas, bu nedenle Müslümanlara yönelik olumsuz algıların tarihsel olarak sürekli yeniden üretildiğini kaydetti.

"İslam, Hristiyanlıktan sonra hızla dünya dini haline geldi. Bu nedenle İslam'a yönelik olumsuz bakışlar ortaya çıktı. Haçlı Seferleri sırasında güçlendi, sömürgecilik döneminde ise yeni bir işlev kazandı." ifadelerini kullanan Alatas, Avrupa'nın askeri ve teknolojik üstünlüğünün bu ön yargıları daha da yaygınlaştırdığını söyledi.

Alatas, günümüzde de İslamofobinin farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğünü belirterek, özellikle Filistin ve İran örneklerinde bunun açık şekilde görülebileceğini dile getirdi.

"Filistinliler ve İran hakkındaki söylemler İslamofobik kalıplar taşıyor"

Batı medyasında Filistinlilerin çoğu zaman irrasyonel, şiddete eğilimli ve güvenilmez insanlar olarak tasvir edildiğini söyleyen Alatas, bu tür söylemlerin siyasi müdahaleleri meşrulaştıran bir işlev gördüğünü ifade etti.

"Filistinlilerin Gazze'yi kendi başlarına yeniden inşa edemeyeceği fikri, onların medeniyetsiz ve kontrol edilmesi gereken insanlar olduğu varsayımına dayanıyor." değerlendirmesinde bulunan Alatas, bu anlayışın İslamofobik ön yargılarla bağlantılı olduğunu savundu.

Benzer bir durumun İran için de geçerli olduğunu belirten Alatas, İran'ın Batı kamuoyunda çoğu zaman "tehlikeli" ve "irrasyonel" bir ülke olarak sunulduğunu söyledi.

Alatas, "İran hakkında üretilen birçok söylem, İran'ı kontrol etmeye yönelik politikaları meşrulaştırmak için kullanılan İslamofobik ve İranofobik anlatılardır. Gerçek korku, İran'ın İsrail'in genişlemesini engelleyecek bir güç olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye de benzer söylemlerin hedefi olabilir"

Alatas, bölgede yükselen bir güç olarak Türkiye'nin de zaman zaman benzer ön yargılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türkiye'nin bilim, teknoloji, akademi ve kültür alanlarında önemli birikime sahip olduğunu belirten Alatas, buna rağmen bazı Avrupa çevrelerinde Türkiye'nin Müslüman kimliği üzerinden değerlendirilmeye devam edildiğini söyledi.

Alatas, "Türkiye, bölgedeki Siyonizmin çıkarları için bir tehdit olarak görülmektedir. Onların zihninde Türkiye'ye karşı mücadele etmenin yolu yine irrasyonel İslami unsuru ön plana çıkarmaktır. Nitekim Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmaması gerektiğini savunan çevrelerin öne sürdüğü gerekçelerden biri Müslüman bir ülke olmasıdır. Bu da İslamofobik bir argümandır." dedi.

"Batı eğitimi aşağılık kompleksi üretiyor"

Türkiye ve İran gibi doğrudan sömürgeleştirilmemiş ülkelerde bile Batı merkezli eğitim sistemlerinin etkili olduğunu belirten Alatas, bunun zamanla bir aşağılık kompleksine yol açtığını değerlendirdi.

Birçok Müslümanın zamanla kendi tarihini ve düşünce mirasını ikinci plana ittiğini ve bunun sömürgesel zihniyetin devamı olduğunu söyleyen Alatas, "Okullarda Avrupa Aydınlanması öğretiliyor. Avrupa'nın akıl sayesinde ilerlediği, Müslüman toplumların ise geri kaldığı anlatılıyor. Bu da insanların kendi medeniyetlerine yönelik güvenlerini kaybetmelerine neden oluyor." dedi.

Dekolonizasyonun (sömürgesizleştirme) yalnızca bireysel farkındalıkla değil, eğitim sistemlerinin dönüşümüyle mümkün olacağını vurgulayan Alatas, üniversitelerin ve eğitim bakanlıklarının bu konuda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyoloji eğitimi üzerinden örnek veren Alatas, dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerin Marx, Weber ve Durkheim'ı öğrendiğini ancak İbn Haldun veya Biruni gibi düşünürlerle yeterince tanışmadığını söyledi.

Alatas, "Marx ve Weber öğretilmeli. Ancak neden İbn Haldun da öğretilmiyor? Neden Biruni öğretilmiyor? Sosyal teori yalnızca Batı Avrupalı düşünürlerden ibaret değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"İslamofobiyle mücadele dekolonizasyonun parçasıdır"

Alatas, İslamofobiyle mücadelenin aynı zamanda bilgiyi sömürge karşıtı bir mücadele olduğunu vurguladı.

Müslümanların yalnızca yanlış bilgileri düzeltmekle yetinmemesi gerektiğini ifade eden Alatas, İslam'ın ve Müslüman toplumların tarihsel tecrübelerinin daha görünür hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Alatas, "Örneğin, Müslümanların Yahudilerden nefret ettiği, onları öldürmek istediği şeklindeki İslamofobik bir fikir vardır. Bunu, Türklerin, İranlıların ve Arapların tarihsel olarak Yahudileri Avrupalı saldırganlıktan ve antisemitizmden nasıl kurtardığını anlatarak düzeltebiliriz. Balkanlar gibi Avrupalı ülkelerde eskiden Müslümanların bulunduğu yerlerde camiler tahrip edilmiştir; oysa Müslüman ülkelerde kiliseleri ve sinagogları koruruz, onları yıkmayız. İnsanların İslam kültürünü ve tarihini doğru şekilde tanıması gerekiyor. Böylece İslam hakkındaki korkuların büyük ölçüde yanlış algılardan kaynaklandığı görülecektir." görüşünü dile getirdi.

Bu çerçevede Alatas, İslamofobiyle mücadelenin yalnızca ön yargılara karşı çıkmak değil, aynı zamanda alternatif bilgi üretim biçimlerini güçlendirmek anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde Aşağılık Kompleksi Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:00:18. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitimde Aşağılık Kompleksi Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.