Bornova'da "Eğitimde Doğru Başlangıç Çalıştayı" Düzenlendi

19.04.2026 10:32  Güncelleme: 11:50
Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda, okul öncesinden ilkokula geçişin önemi ve bu süreçte doğru eğitimin toplumsal güvenlik açısından kritik rolü ele alındı. Eğitimciler, çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimi üzerine sunumlar yaptı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Eğitimde Doğru Başlangıç Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, okul öncesinden ilkokula geçişin çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimi gibi konular ele alındı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına dikkati çekerek, erken yaşta doğru eğitimin toplumsal güvenlik için de hayati olduğunu ifade etti.

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Uğur Mumcu Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Eğitimde Doğru Başlangıç Çalıştayı", çocukların akademik gelişimi ve toplumsal geleceklerini ilgilendiren konular masaya yatırıldı. Eğitimciler ve uzman isimlerin katıldığı etkinlikte, okul öncesinden ilkokula geçiş süreci tüm yönleriyle ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Özel Bornova Radikal Okulları Kampüs Müdürü Ozan Çırak, okul öncesinden ilkokula geçişin çocukların hayatındaki en kritik eşiklerden biri olduğunu vurguladı. Kurumlar arası iş birliğinin bu süreçte belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vesile Yıldız ise "İlkokula Geçiş Becerileri ve Uygulamaları" başlıklı sunumunda, okul öncesi eğitimin yalnızca akademik değil, sosyal ve duygusal gelişim açısından da temel oluşturduğunu belirtti.

Okullar sadece eğitim değil, koruyucu alanlar

Dokuz Eylül İlkokulu Müdürü Cahit Soylu'nun "Bağımlılık" başlıklı sunumu da dikkat çekti. Soylu, erken yaşta doğru yönlendirmenin çocukları risklerden uzak tuttuğunu ifade ederek, okulların aynı zamanda koruyucu bir sosyal alan olduğunun altını çizdi.

Eşki: "Yaşananlar eğitimin önemini gösterdi"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalıştayın önemine dikkat çekerek son dönemde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına değindi. Eşki, "Bu acı olaylar bize bir kez daha gösterdi ki çocuklara küçük yaşlarda verilen eğitim sadece akademik başarı değil, aynı zamanda sağlıklı bireyler ve güvenli bir toplum inşa etmek için kritik öneme sahip" dedi.

Uygulamalı eğitimle farkındalık arttı

Program kapsamında düzenlenen atölyelerde katılımcılar; STEM uygulamaları, robotik kodlama, sanat ve ritim çalışmaları gibi pek çok alanda interaktif deneyimler yaşadı. Eğitimciler teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı buldu.

Gün boyu süren değerlendirme oturumlarıyla sona eren çalıştay, eğitimde erken müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Küçük yaşlarda verilen doğru eğitimin sadece bireylerin değil, toplumun güvenliği ve huzuru açısından da belirleyici olduğu mesajı öne çıktı.

Kaynak: ANKA

