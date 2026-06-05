Eğitimde Düşüş Türkiye'nin Geleceğini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Eğitimde Düşüş Türkiye'nin Geleceğini Tehdit Ediyor

05.06.2026 14:01
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CHP'li Öztunç, eğitimdeki gerilemenin ekonomik kriz ve yoksulluktan kaynaklandığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'de açıklanan son eğitim verilerine işaret ederek, sistemindeki gerilemenin ülkenin geleceğini tehdit ettiğini savundu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı açıklamada, verilere göre 2024/2025 eğitim yılında net okullaşma oranlarının ortaokullarda yüzde 91,5'ten yüzde 89,1'e, liselerde ise yüzde 88'den yüzde 82,9'a gerilediğini, okul öncesi eğitimde de düşüş yaşanırken yalnızca ilkokul seviyesinde sınırlı bir artış görüldüğünü aktardı.

Öztunç, yaşanan tablonun yalnızca eğitim politikalarındaki yanlışlardan kaynaklanmadığını, ekonomik kriz ve yoksulluğun çocukları eğitimden kopardığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çocuklarımız artık eğitimden uzaklaşıyor. Bunun nedeni sadece eğitim sistemindeki plansızlık ve yanlış politikalar değildir. Derinleşen ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik ve gençlerin geleceğe dair umutlarını kaybetmesi de bu tablonun temel nedenidir. Çocuklar okula değil, çalışmaya yöneliyor. Aileler çocuklarını okutmakta zorlanıyor."

"GENÇLERİMİZİN EĞİTİMLE SINIF ATLAMA İNANCI YOK EDİLMİŞTİR."

Gençlerin eğitimle gelecek kurma umudunun giderek yok olduğunu vurgulayan Öztunç, üniversite mezunu gençlerin dahi işsizlik ve güvencesizlikle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Öztunç, "Bir dönem eğitim, yoksul ailelerin çocukları için kurtuluş kapısıydı. Bugün ise üniversite mezunu gençler işsiz geziyor, asgari ücretin altında çalışıyor. Gençler, anne ve babalarından daha eğitimli olmalarına rağmen daha düşük yaşam standartlarına mahkum ediliyor. Eğitimle sınıf atlama inancı yok edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"15-29 YAŞ ARALIĞINDA 5 MİLYON GENÇ NE EĞİTİMDE NE DE İSTİHDAMDA YER ALIYOR"

Öztunç, genç işsizliği ve eğitim dışına çıkan genç nüfusun ulaştığı boyutun da vahim olduğunu kaydederek, şu verileri paylaştı:

"2024 yılında 15-29 yaş aralığındaki yaklaşık 18 milyon gencin yüzde 25,9'u, yani 4 milyon 676 bin genç ne eğitimde ne de istihdamdadır. Kayıt dışı rakamlarla birlikte bu sayı 5 milyonu aşmaktadır. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31,3'ü ne eğitimde ne istihdamdadır. OECD ülkelerinde ise bu oran ortalama yüzde 14,1 seviyesindedir. Türkiye gençlerini kaybetmektedir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde Düşüş Türkiye'nin Geleceğini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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