Eğitimde İşbirliği ve Öğretmen İstişareleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimde İşbirliği ve Öğretmen İstişareleri

Eğitimde İşbirliği ve Öğretmen İstişareleri
18.05.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, öğretmenlerle sürekli istişare ettiklerini ve eğitim işbirliklerini geliştirdiklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili öğretmenlerle istişareler yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar aldığımız tüm kararlar en az bir öğretmenler odası toplantısında konuşulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Londra'da eğitim diplomasisi çerçevesinde Suriye Eğitim Bakanı Mohammed Abdul Rahman Turko, Bosna Hersek Eğitim ve Bilim Bakanı Jasna Durakovic ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile ikili görüşmeler yaptı.

Ülkeler arasındaki eğitim alanındaki işbirliklerinin ele alındığı görüşmelerde, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Tekin, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BAOKK) kapsamında ülkede görevlendirilen öğretmenlerle bir araya geldi.

Burada öğretmenlere hitap eden Tekin, ziyaret ettiği her il ve ülkede öğretmenlerle buluşup eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili istişareler yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar aldığımız tüm kararlar en az bir öğretmenler odası toplantısında konuşulmuştur. ya öğretmen arkadaşlardan bize gelen bir konudur ya da bizim istişareye açtığımız konulardır." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının 1,1 milyona yaklaşan üyesi bulunan bir aile olduğunu ifade ederek, sorunlara çözümlerin de bu aile içinde bulunacağını söyledi.

Londra'da Dünya Eğitim Forumu'na katıldığını hatırlatan Tekin, Türkiye'nin son yıllarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) sınavlarında ciddi bir ivme yakaladığını anlattı.

Öğretmenlerle buluşma soru-cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde İşbirliği ve Öğretmen İstişareleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı

20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de pompalı tüfekli saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de pompalı tüfekli saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 20:29:56. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitimde İşbirliği ve Öğretmen İstişareleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.