Eğitimde Kaybın Uzun Süreli Zararı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, " Türkiye'de her sorunu çözebilirsiniz ama eğitimde kaybettiğiniz her gün 10 yıllarca devam edecek bir zarar anlamına geliyor." dedi.

"Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği kentte Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda vatandaşlarla bir araya gelen Özçağdaş, 6 Ağustos'tan bu yana birçok kenti ziyaret ederek vatandaşlarla görüştüğünü söyledi.

Türkiye'de milyonlarca kişinin eğitim faaliyetine katılmak için evinden çıktığını belirten Özçağdaş, "20 milyon okul öğrencisi, 7 milyon üniversite öğrencisi 1,2 milyon öğretmen, 1 milyon atanmayan öğretmen, 1 milyon eğitimle ilgili kurumlarda çalışanlar var. Eğitim ülke kalkınmasının en temel bileşenlerinden biri. Bu nedenle parlamentoda yasa teklifleriyle, araştırma ve soru önergeleriyle eğitimi sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her sorunu çözebilirsiniz ama eğitimde kaybettiğiniz her gün 10 yıllarca devam edecek bir zarar anlamına geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği hedef doğrultusunda 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller istiyoruz. Düşünsün, sorgulasın, araştırsın, eleştirsin, iletişim becerisi olsun, takım çalışması yapabilsin sonra kendi görüşüne göre istediği partiye oy versin. Biz kendimize seçmen istemiyoruz, dünyayla rekabet edebilecek mutlu, huzurlu bir hayatı olacak genç nesiller yetiştirmek istiyoruz."