Eğitimde Şiddete Ortak Tepki

(ANKARA) - Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim alanlarında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Barolar, okullarda yaşanan saldırıların ciddi güvenlik zafiyetlerini ortaya koyduğunu belirterek yetkili kurumlara acil önlem çağrısında bulundu.

Bölge baroları, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim alanlarında meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim alanlarında yaşanan şiddet olaylarını derin bir üzüntü ve kaygıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Özellikle çocukların ve gençlerin silahlara bu denli kolay erişebiliyor olması, yaşanan olayların vahametini artırmakta ve kamu otoritelerinin bu konudaki sorumluluğunu daha da ağırlaştırmaktadır. Okul gibi korunması gereken alanlarda meydana gelen bu saldırılar, ciddi güvenlik zafiyetlerini açıkça ortaya koymaktadır. Okullar; çocukların ve gençlerin güven içinde eğitim alması gereken, her türlü şiddetten arındırılmış alanlardır. Ancak son dönemde artan şiddet vakaları, mevcut önlemlerin yetersiz kaldığını göstermektedir. Eğitim ortamlarında bulunan herkesin yaşam hakkı ve güvenliği, devletin temel yükümlülüğüdür."

Bu noktada yalnızca güvenlik tedbirlerinin artırılması değil; eğitim bilimleri, psikoloji ve sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanının da sürece dahil olması, saldırıların nedenlerinin çok yönlü şekilde irdelenmesi ve önleyici politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; okullarda güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi, çocukların silahlara erişimini engelleyecek etkili denetim mekanizmalarının kurulması, risklerin önceden tespitine yönelik sistemlerin geliştirilmesi ve yaşanan olayların tüm yönleriyle aydınlatılarak sorumlular hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesi zorunludur. Bölge Baroları olarak, vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yetkili kurumları, eğitim alanlarında güvenliğin sağlanması için derhal harekete geçmeye davet ediyoruz."