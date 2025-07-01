Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması Başladı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen "Eğitimden Bir Kare Ulusal Fotoğraf Yarışması" başvuruları başladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim süreçlerinin ardındaki emeği görünür kılmak hedefiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışma, eğitimcilerin hikayelerini fotoğraf sanatıyla kamuoyuna aktarmayı, eğitim çalışanlarını sanat alanında desteklemeyi ve fotoğraf sanatçılarıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayı ve işbirliğiyle gerçekleştirilecek yarışmaya, katılımcılar en fazla 4 eserle başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, 12 Ocak 2026'ya kadar çevrim içi olarak kabul edilecek ve sonuçlar 2 Şubat 2026'da açıklanacak.

"Eğitimden Bir Kare Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın seçici kurulunda TFSF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, fotoğraf sanatçıları Fırat Yurdakul, Feyzullah Tunç, Hamit Yalçın, Mustafa Binol, Ragıp Sarı ve Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Elif Öztürk yer alacak.

Yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ve "Mehmet Akif İnan Özel Ödülü"nün yanı sıra, ailenin eğitim süreçlerindeki belirleyici rolüne dikkati çekmek amacıyla tasarlanan "Ailede Eğitim" ile mesleki eğitimin değerini ortaya çıkarmayı amaçlayan "Mesleki Eğitim" temalı iki yeni özel ödül daha takdim edilecek.

Yarışmada birincilik ödülü 25 bin lira, ikincilik 20 bin lira, üçüncülük ise 15 bin lira olarak belirlendi. "Mehmet Akif İnan", "Ailede Eğitim" ve "Mesleki Eğitim" özel ödüllerinin her biri için 7 bin 500 lira, sergilemeye değer görülen eserler için 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Dereceye giren eserlerin sahipleri, ödüllerini tarihi daha sonra duyurulacak program kapsamında alacak.

Yarışmanın detaylarına "www.egitimdenbirkare.org" sitesinden erişilebiliyor.