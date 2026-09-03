Eğriboz'da tarım arazisinde çıkan yangına 5 araç ve 2 uçakla müdahale ediliyor

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Halkida kentinin Kalohori bölgesinde tarım arazisinde yangın çıktığı bildirildi.

Yangına 8 itfaiyeci, 1 yaya ekibi ve 5 araçla müdahale edildiği, havadan ise 2 uçak ve 3 helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Halkida Belediyesinin de su tankerleriyle çalışmalara destek verdiği, bölgede yangın riskinin "çok yüksek" seviye olan kategori 4 olduğu kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.