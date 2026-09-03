Eğriboz'da tarım arazisinde çıkan yangına 5 araç ve 2 uçakla müdahale ediliyor
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Halkida kentinin Kalohori bölgesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor; bölgede yangın riski 'çok yüksek' seviye olan kategori 4 olarak açıklandı.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Halkida kentinin Kalohori bölgesinde tarım arazisinde yangın çıktığı bildirildi.
Yangına 8 itfaiyeci, 1 yaya ekibi ve 5 araçla müdahale edildiği, havadan ise 2 uçak ve 3 helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.
Halkida Belediyesinin de su tankerleriyle çalışmalara destek verdiği, bölgede yangın riskinin "çok yüksek" seviye olan kategori 4 olduğu kaydedildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: AA
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