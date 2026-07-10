Eğriboz Plajı'nda Binlerce Ölü Balık

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Mourteri Plajı'nda binlerce balığın kıyıya vurduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, deniz yüzeyi ile sahilin büyük bölümü ölü balıklarla kaplanırken, plajdaki vatandaşların balıkları toplamak için çalışma başlattığı belirtildi.

Yerel basına konuşan bir vatandaş, "Bugün Eğriboz'daki Mourteri Plajı ölü balıklarla doldu. Tatilciler olarak toplayabildiğimiz kadarını topladık ancak miktar çok fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olayın çevresel bir etkenden mi yoksa tek seferlik bir durumdan mı kaynaklandığının ncelemelerin ardından netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi.