Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Çökertildi

08.04.2026 13:10
Samsun Bafra'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavı için kopya düzeneği kurup, usulsüzlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin 07 Nisan'da Diyarbakır'dan gelerek Bafra Hasan Çakın Kız Meslek Lisesi'nde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girecek bir aday üzerine kopya düzeneği kuracakları yönünde istihbarata ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takipte, sınava giren kişi ile okula yakın bir noktada otomobil içerisinde düzeneği yöneten 4 kişi, dün akşam saat 19.15 sıralarında suçüstü yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada; 2 casus kulaklık, 1 casus kamera, 5 sim kart takılabilir ses kartı, 6 cep telefonu ve 1 kulaklık pili ele geçirildi. O.S. (17), Y.A. (17), Y.Ç., S.S. ve E.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
