Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde dedesinin aracıyla gezen 17 yaşındaki ehliyetsiz genç, polis ekiplerince yakalandı.
Dedesi Abdullah K'nin (76) 38 DA 941 plakalı otomobiliyle gezmeye çıkan A.K, uygulamada polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Ekipler, kovalamaca sonucu A.K'yi Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak'ta yakaladı.
Kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Sürücü, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ehliyetsiz genç dedesinin aracıyla kaçtı - Son Dakika
