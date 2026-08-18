Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 86 Bin Lira Ceza
Edirne'de plakasız motosiklet sürücüsü Ş.Ç.'ye 86 bin lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Ş.Ç.'ye 86 bin lira para cezası kesildi.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği Ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mahmut Aralığı Sokak üzerinde Ş.Ç. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Polis, yaptığı incelemede motosikletin plakasının bulunmadığını ve sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Ş.Ç.'ye, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 86 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.
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