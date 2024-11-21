Ehliyetsiz Sürücü, 25 Kilometre Takibin Ardından Yakalandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü, 25 Kilometre Takibin Ardından Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü, 25 Kilometre Takibin Ardından Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 25 kilometrelik bir takibin ardından yakalandı. Sürücüye toplamda 58 bin 88 TL ceza kesildi.

21.11.2024 06:58  Güncelleme: 07:10
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 25 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye çeşitli suçlardan toplamda 58 Bin 88 TL ceza yazıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 16 ANU 328 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi aracın peşine düştü. Tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, 25 kilometre süren takibin sonucu Mahmudiye Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan incelemede sürücü Arda Ö.'nün (19)ehliyeti olmadığı ve aracın çekme belgeli olduğu tespit edildi.

Yakalanan sürücüye; 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL, 'drift atmak' suçundan 32 bin 233 TL, 'makas atmak' suçundan 6 bin 439 TL, 'çekme belgeli araçla trafiğe çıkmak' suçunda 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, araç otoparka çekildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücü, 25 Kilometre Takibin Ardından Yakalandı - Son Dakika

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