Ehliyetsiz Sürücü Yaya Kızı Öldürdü - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Yaya Kızı Öldürdü

Ehliyetsiz Sürücü Yaya Kızı Öldürdü

BURSA'da ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (18) kullandığı kamyonetin çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya (16), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

19.10.2024 12:16
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BURSA'da ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (18) kullandığı kamyonetin çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya (16), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ Basketbol Takımı'nın, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda evinde ağırladığı Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Keravnos'i yaptığı karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesine alındı. Kaza sonrası kaçan sürücü Şayık, bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Zeynep Naz Sarıkaya'nın yanındaki arkadaşı ile yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalıştığı, arkadaşının gelen kamyoneti fark etmesiyle kolundan tutup çekmek istediği ancak hızla gelen kamyonetin Sarıkaya'ya çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Zeynep Naz'ın arkadaşlarının yardıma koşması da görüntülere yansıdı. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep Naz Sarıkaya, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıkaya'nın cenazesi, otopsi sonucu Bursa'da toprağa verilecek. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sarıkaya, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücü Yaya Kızı Öldürdü - Son Dakika

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