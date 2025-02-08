Ehliyetsiz Sürücünün Kaza Yaptığı Anlar

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Bursa'da, ehliyetsiz sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine çarptığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Kanal Caddesi'nde ehliyetsiz yabancı uyruklu sürücü Y.E, 16 LON 10 plakalı minibüsle seyir halindeyken hız tümseklerinden geçtiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Esmanur A'ya (15) çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Esmanur A'nın beyin kanaması geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.