Ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde aracıyla çarptığı çapa motorundaki iki kişiden birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz sürücü 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Yasin Bayram ile taraf avukatları katıldı. Hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Fatma A. (34) ise duruşmaya katılmadı.

Kazada annesini kaybettiğini belirten Yasin Bayram, çok üzgün olduklarını belirterek, "Babam da olaydan sonra kansere yakalandı. Adalet yerini bulsun." dedi.

Sanık avukatı Hüseyin Çay, müvekkili yavaş giderken ufak bir temas ile kazanın meydana geldiğini savunarak, "Eğer karşı taraf trafiğe çıkmaya müsait olmayan çapa makinesi ile yola çıkmasa, o da başka bir araçla seyir halinde olsaydı kaza tespit tutanağı dahi düzenlenmeyecek basit bir hasarlı kaza meydana gelecekti. Biz diğer tarafın sonuçtan sorumlu olduğu kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fatma A'ya önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan verdiği 4 yıl hapis cezasını ardından takdir indirimi uygulayarak 3 yıl 4 aya düşürdü.

Olay

Büyükorhan ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz'da meydana gelen olayda, Cumhuriyet Mahallesi Bursa yolunda çapa motoruyla seyreden Cemal Bayram (73) ile yanında bulunan eşi Semiye Bayram'a (64), aynı yolda hafif ticari araçla seyreden Fatma A. arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle çapa motoru devrilmiş, Cemal ve Semiye Bayram yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Semiye Bayram, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma A, tutuklanıp hakkında dava açılmıştı. Sanık, yargılama devam ederken tahliye edilmişti.