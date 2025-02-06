Ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

Bursa'da ehliyetsiz sürücü, çarptığı çapa motorundaki kadının ölümüne neden oldu, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

06.02.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde aracıyla çarptığı çapa motorundaki iki kişiden birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz sürücü 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Yasin Bayram ile taraf avukatları katıldı. Hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Fatma A. (34) ise duruşmaya katılmadı.

Kazada annesini kaybettiğini belirten Yasin Bayram, çok üzgün olduklarını belirterek, "Babam da olaydan sonra kansere yakalandı. Adalet yerini bulsun." dedi.

Sanık avukatı Hüseyin Çay, müvekkili yavaş giderken ufak bir temas ile kazanın meydana geldiğini savunarak, "Eğer karşı taraf trafiğe çıkmaya müsait olmayan çapa makinesi ile yola çıkmasa, o da başka bir araçla seyir halinde olsaydı kaza tespit tutanağı dahi düzenlenmeyecek basit bir hasarlı kaza meydana gelecekti. Biz diğer tarafın sonuçtan sorumlu olduğu kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fatma A'ya önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan verdiği 4 yıl hapis cezasını ardından takdir indirimi uygulayarak 3 yıl 4 aya düşürdü.

Olay

Büyükorhan ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz'da meydana gelen olayda, Cumhuriyet Mahallesi Bursa yolunda çapa motoruyla seyreden Cemal Bayram (73) ile yanında bulunan eşi Semiye Bayram'a (64), aynı yolda hafif ticari araçla seyreden Fatma A. arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle çapa motoru devrilmiş, Cemal ve Semiye Bayram yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Semiye Bayram, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma A, tutuklanıp hakkında dava açılmıştı. Sanık, yargılama devam ederken tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Büyükorhan, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:15:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.