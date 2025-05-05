Ehliyetsiz Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası

Ehliyetsiz Sürücüye 5 Yıl Hapis Cezası

Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki çocuğa çarpan ehliyetsiz sürücü Y.D., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

05.05.2025 19:49
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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Robin Berat Güner'e (9) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklu Y.D. (17), yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Annesi Elif Güner ile yolun karşısına geçmeye çalışan Robin Berat Güner'e, Y.D., yönetimindeki otomobil çarptı. Robin Berat Güner' in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Elbistan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Robin berat Güner'in ailesi, taraf avukatları katıldı. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapsi istenen sürücü Y.D. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Duruşmada son sözü sorulan Y.D., çok pişman olduğunu belirterek, "Olayın bu şekilde sonuçlanmasını asla istemezdim. Acıyı ben de katılanlarla birlikte yaşıyorum. Bile isteye asla bu olayın olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ederim" dedi.

'KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞTEN BİR FARKI YOK'

Oğlunun ölümüne tanıklık eden Elif Güner ise, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Ben olayın kaza olduğunu düşünmüyorum. Benim için kurşunla öldürülmüşten bir farkı yoktur. Sanığın kasıtlı olarak davrandığını düşünüyorum ve adaletli bir şekilde yargılamasının yapılarak gereken cezanın verilmesini talep ediyorum. Kaza anında ben çocuğumu yerde ararken havada takla atarken gördüm. O an kurtulacağını düşünmedim" diye konuştu.

Duruşma sonunda hakim, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan Y.D.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın ardından ailenin avukatı Niyazi kalay bir açıklama yaparak karara itiraz edeceklerini belirtti. Sanığın olası kasttan cezalandırılması gerektiğini ifade eden Kalay, "Mahkeme, bilinçli taksir suçundan karar verdi. Sanığa 5 yıl hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutukluluk halinin devam etmesine karar vermesi en azından bizim için tatmin edici bir durum ama biz suçun, olası kastla öldürme suçu olduğunu düşünüyoruz. Dosyadaki bütün deliller, hızlı olması, frene basmaması, ehliyetsiz olması manevra yapmamış olması, sürüş tecrübesinin olmaması gibi bütün hususlar dikkate alındığında olası kast suçunun oluştuğunu düşünüyoruz. Biz bu haliyle dosyayı istinaf edeceğiz, itiraz edeceğiz. Hukuken yapılması gereken her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Kahramanmaraş, Elbistan, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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