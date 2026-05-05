Ehliyetsiz Sürücüye Biber Gazı ile Müdahale

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polise mukavemet gösteren ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, biber gazıyla müdahale edilip, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AIK 408 plakalı motosikleti durdurdu. Sürücü Abidin K.'nin (50) yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine direnen sürücüye biber gazı ile müdahale edildi. Biber gazının etkisiyle yere düşen sürücü, "Gözüm görmüyor, sizi şikayet edeceğim" derken, o anlar kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan ve güçlükle ekip otosuna bindirilen sürücüye 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, polise mukavemet suçundan da işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),