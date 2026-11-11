Eisenkot'a hükümet kurma görevi verilen İsrail'de Netanyahu birlik çağrısını yineledi - Son Dakika
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Eisenkot'a hükümet kurma görevi verilen İsrail'de Netanyahu birlik çağrısını yineledi

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İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından Netanyahu, muhalefete ulusal birlik hükümeti çağrısını yineledi. Netanyahu, halkın çoğunluğunun iradesinin bu yönde olduğunu savunarak birlik hükümetinin mümkün olduğunu ileri sürdü.

Muhalefet bloğu lideri Gadi Eisenkot'un koalisyon kurmakla görevlendirildiği İsrail'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, "ulusal birlik hükümeti" çağrısını bir kez daha tekrarladı.

Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi'nin dünkü açılış oturumunda Filistinlileri ırkçı ifadelerle hedef alan konuşmasının ardından ilk kez basının karşısına geçerek muhalefet bloğuna "ulusal birlik hükümeti" kurma teklifi yaptı.

İsrail vatandaşlarının "sınanma dönemlerinde nasıl birleşeceğini bildiğini" söyleyen Netanyahu, Siyonist muhalefet bloğuyla bir birlik hükümetinin mümkün olduğunu ileri sürdü.

Halkın çoğunluğunun iradesinin seçimlerde birlik hükümeti kurulması yönünde şekillendiğini savunan Netanyahu, İsrail vatandaşlarının "sınanma dönemlerinde nasıl birleşeceğini bildiğini" iddia etti.

Netanyahu, "Bildiğim her şeyi burada anlatamam ama önümüzde duran ağır sınamaların ne olduğunu bilen yeterince insan var." ifadelerini kullandı.

Sınamaların ne olduğuna ilişkin detay vermeyen Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a yeni saldırılar başlatması yönünde ikna etmek için her gün aradığı Financial Times gazetesi tarafından haberleştirilmişti.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 67 milletvekilinin desteğini alan muhalefet bloğu lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevi vermişti.

Seçim sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon 53 milletvekili çıkarırken Siyonist muhalefet bloğu ise 48 sandalye elde etmişti. Taraflar 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi ise toplamda 19 milletvekili çıkararak tarihi bir başarı elde etmişti.

Kaynak: AA
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