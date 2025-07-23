Ejderha Tekne Yarışı Zhenyuan\'da Yapıldı

ZHENYUAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Zhenyuan antik kentinde, ülkenin dört bir yanından gelen 10 ejderha teknesi takımı Wuyang Nehri'nde iki gün süren bir yarışta kıyasıya mücadele etti. Etkinlikte ayrıca somut olmayan kültürel miras sergileri ve halk gösterileri gibi kültürel faaliyetler de yer aldı.