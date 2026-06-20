Ejderha Teknesi Yarışı Zhenyuan'da

ZHENYUAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Zhenyuan ilçesinde düzenlenen ejderha teknesi yarışı görülüyor, 19 Haziran 2026.
Çin genelinde insanlar, bu yıl 19 Haziran'a denk gelen Ejderha Teknesi Festivali'ni kutluyor.
Ülkenin güneybatısındaki Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Zhenyuan ilçesinde, 19-21 Haziran tarihlerinde Duanwu Festivali olarak da bilinen kutlamalar kapsamında 42. ejderha teknesi yarışı düzenleniyor. (Fotoğraf: Yuan Fuhong/Xinhua)
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