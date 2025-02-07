Ekim Apartmanı Davasında Ek Savunma Talebi

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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 52 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı davasında müşteki avukatları sanıkların "olası kastla adam öldürme" suçundan ek savunma alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Ekim Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 52 kişi yaşamını yitirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim Apartmanı müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Akkaya, Tamer Erginkoç ve Cüneyt Akkaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini açıkladı.

"Olası kast"tan ek savunma alınsın talebi

Yeni gelen bilirkişi raporunda yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul, şantiye şefi için "asli kusurlu", zemin ve temel etüdü raporunu hazırlayan firma yetkilileri ile belediyenin yapı kontrol birimi için "tali kusurlu" değerlendirmesi yapıldı.

3 sanıkta üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini talep etti. Müşteki avukatları da sanıkların "olası kastla adam öldürme" suçundan ek savunma alınmasını talep etti.

Esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosya savcılığa gönderildi

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında "mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini" istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.