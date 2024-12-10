Ekim'de İhracat Birim Değeri %3,8 Arttı - Son Dakika
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Ekim'de İhracat Birim Değeri %3,8 Arttı

TÜİK verilerine göre, ekim ayında ihracat birim değer endeksi %3,8 artarken, miktar endeksi %0,7 azaldı.

10.12.2024 11:18
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre; ihracat birim değer endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. İhracat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,0 arttı, yakıtlarda yüzde 9,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,0 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 0,7 azaldı

İhracat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 arttı, yakıtlarda yüzde 17,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,9 arttı

İthalat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 arttı, yakıtlarda yüzde 4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,7 azaldı

İthalat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Eylül ayında 148,0 iken 2024 Ekim ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 146,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ekim ayında 162,6 iken 2024 yılı Ekim ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 155,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Eylül ayında 117,3 iken 2024 Ekim ayında yüzde 6,5 oranında artarak 124,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ekim ayında 123,9 iken 2024 yılı Ekim ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 121,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Ekim ayında 86 oldu

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ekim ayında 86,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan azalarak, 2024 yılı Ekim ayında 86,0 oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekim'de İhracat Birim Değeri %3,8 Arttı - Son Dakika

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