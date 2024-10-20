Ekimde Erik Çiçeği

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BURDUR'un Yeşilova ilçesi Salda Köyü'nde erik ağacı ekim ayında çiçek açtı.

Salda Köyü'nde yaşayan bir vatandaş, çiçek açan erik ağacını sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüde vatandaş "Uzaktan kırağı yağmış gibi gördüm. Ben daha ömrümde ilk defa görüyorum. Salda'da ekim ayının 20'si erik çiçek açmış. İnanılmaz. Bakalım Allah daha neler gösterecek. Arılar ilkbahar gibi sarmış. Emin olun ilk defa görüyorum. Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,