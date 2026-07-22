Ekinci, ASEAN-Türkiye Toplantısında

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, dönem başkanı Filipinler'in ev sahipliğinde Manila'da düzenlenen "8. ASEAN- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı"na katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ekinci, Filipinler'in ev sahipliğinde Manila'da gerçekleştirilen 8. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılarak, ikili görüşmeler yaptı.

Ekinci, Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüştü.