EKK toplantısında küresel risklere karşı tedbirler masaya yatırıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik gerginliklere rağmen Türkiye'nin makrofinansal istikrarının güçlendiği ve şoklara karşı dayanıklılığının arttığı vurgulandı.

Alınan tedbirler arasında artan petrol fiyatlarına karşı eşel mobil sisteminin geçici olarak devreye alınması, gübre başta olmak üzere kritik tarımsal girdilere yönelik dış ticaret tedbirleri ve stratejik stok yönetiminin güçlendirilmesi yer aldı. Ayrıca turizm sektörüne destek paketi devreye alınırken, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için kefalet limitleri artırıldı.

Açıklamada, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı bir dönemde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi güçlendirmek amacıyla aktif sanayi politikalarına öncelik verildiği belirtildi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile stratejik yatırımlar destekleniyor. KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerin finansmana erişimi, üretim kapasitesi ve yeşil-dijital dönüşümü hızlandırılıyor.

Savunma sanayisinde yerli ve milli imkânlarla geliştirme, ihracat ve yüksek teknoloji üretimi teşvik ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı' kapsamında hukuki, idari, mali ve kurumsal adımlarla Türkiye'nin bölgesel yönetim merkezi haline gelmesi, küresel transit ticaretten daha fazla pay alması ve İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen merkezlerden biri olması hedefleniyor.

EKK toplantısında imalat sanayindeki gelişmeler ve KOBİ'lerin güçlendirilmesi değerlendirildi. Sanayi gücünün korunması ve ihracata yönlendirilmesi için program kapsamındaki adımların hızla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ABD/İsrail-İran geriliminin finansal piyasalar ve bankacılık sektörü üzerindeki olası etkileri istişare edildi. Kamu bankalarının yurt dışında şube açmalarına ilişkin çalışmalar ele alındı.