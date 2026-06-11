Ekmel Cönger Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Ekmel Cönger Görevden Uzaklaştırıldı

11.06.2026 21:28
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Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, rüşvet suçlamasıyla görevden alındı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.06.2026 tarih ve 2026/84 Esas sayılı kararı üzerine TCK'nın 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildiği, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekmel Cönger Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Latife Korkmaz Latife Korkmaz:
    kadın başkan olsa böyle bi durum yaşar mıydı acaba çünkü gördüğümüz her yerde erkek başkanlar rüşvet yiyo ve hiç de mahçup olmuyor bazıları hatta destekleniyo bu sistemde kadınlara fırsat bile verilmiyo ki denensin ama neyse 0 0 Yanıtla
  • Gülçin Öner Gülçin Öner:
    ayıp ya herkes aynı şeyi yazıyo benimde merak ettim ama artık sıkıldım bu haberlerden başka bi konu yok mu ülkede 0 0 Yanıtla
  • Esra Can Cam Esra Can Cam:
    ya işte böyle işler oluyo da devlet kontrolü olması lazım tabi halkın parasıyla oynayan adamlar var her yerde hani bence bu adamlar cezalanınca da hayvan barınakları için kullansalar o parayı en azından bi işe yarar bari 0 0 Yanıtla
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