Ekmen'den CHP Kurultayı Yorumları

22.05.2026 17:18
Mehmet Emin Ekmen, CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptalini hukuki açıdan eleştirdi.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptalini  "Bu sürecin tamamı siyasidir, karar siyasidir. Mutlak butlan kararı böyle oluşmaz. Karar, olağan bir yargı işleyişi ile ortaya çıkmamıştır. Buna rağmen hukuk usulü açısından da sorunludur. Mutlak butlan iddiası doğrudan hukuk mahkemeleri eliyle yapılacak bir işlem değildir. O yüzden bunu doğru bulmuyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Mehmet Emin Ekmen, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ceza hukuku çerçevesinde verilmiş kesinleşmiş bir karar olmadan, hukuk mahkemeleri yoluyla böyle bir karar verilmesinin kaos doğuracağını vurguladı.

"Seçim hukuku açısından böyle bir kapıyı açmak Türkiye'de her seçimin yıllar sonra da olsa tartışılabileceği anlamına gelir. Mutlak butlan hukuk mantığı itibarıyla zaman aşımına tabi olmayan istisnai bir yoldur" diyen Ekmen, şu değerlendirmelerde bulundu:"

"Bu sürecin tamamı siyasidir. Karar olağan bir yargı işleyişi ile ortaya çıkmamıştır. Buna rağmen hukuk usulü açısından da sorunludur. Türkiye'de seçim mevzuatı hem şikayetler hem de verilecek yargı kararları için katı kurallara bağlıdır. Mutlak butlan haline sebep olacak bir tehdit, şantaj veya sahtecilik var ise bunun kesinleşmiş bir ceza kararı ile tesbiti gerekir. Böyle bir karar ortaya çıkar ve bunun da seçim sonuçlarını etkileyecek sayıda kişi veya oyla ilgili olduğu tesbit edilirse hukuk mahkemelerinin görevi tartışılabilir. Mutlak butlan iddiası doğrudan hukuk mahkemeleri eliyle yapılacak bir işlem değildir. O yüzden bunu doğru bulmuyoruz."

"KAOS DOĞURUR"

Tehdit veya şantajla irade kırımı iddia edildiğinde, o zaman AK Parti'nin kapatma davasında Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili bir lobicilik olup olmadığını, başka bir parti ya da derneğin yıllar önce yapılmış kongresinde oy kullanacak üyelere irade kırımı anlamına gelebilecek teşvik ya da baskı uygulanıp uygulanmadığını her zaman tartışabilirsiniz. Bunu kesinlenmiş bir ceza hukuku kararı olmadan delil olarak kabul ettiğinizde ve ondan sonraki işlemleri de buna bağlı olarak 'ortadan kaldırıyorum' dediğinizde; bu, kaos doğurur. Dolayısıyla bunu  kabul etmemiz mümkün değil. Delegelerin birtakım iddiaları varsa ceza hukuku boyutuyla ortaya konulur ve hem CHP'nin hem siyaset kurumunun bu iddialara karşı veya ortaya konan bu delillere karşı bir tutum alması beklenir. Bu, doğrudan hukuk mahkemeleri eliyle yapılacak bir işlem değildir."

"BU KRİZİ, CHP'NİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYARAK AŞABİLMESİNİ UMARIM"

Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'de ilk defa yargı eliyle siyasete müdahale edilmediğini vurgulayarak, "Geçmişte bunun örnekleri var, parti kapatmalar var, adaylıkların yasal yolla engellenmesi var, YSK kararıyla kazanılmış mazbataların teslim edilmememesi var. Bu krizi CHP'nin bütünlüğünü koruyarak aşabilmesini umarım. Türkiye'de muhalefet adına sağlıklı ve hayırlı olacak olan budur. Belirli konuları değerlendirmek için çok erken bir zaman dilimindeyiz. Duyguları yönetmek ile rasyonel davranmak arasındaki hat bugün için birbirine yakın. Biraz daha zaman geçince daha serinkanlı değerlendirmeler yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

