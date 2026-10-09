Ekonomi Bakanı İbrahimaj, Tiran\'daki Balkan İş Forumu\'nda bölgesel işbirliğini vurguladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Balkan İş Forumu yapıldı.

Arnavutluk- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından Kongre Sarayı'nda organize edilen foruma, Türkiye, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve girişimciler katıldı.

Arnavutluk Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina İbrahimaj, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Arnavutluk'un önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu dile getirdi.

ATTSO'nun forumu ikili işbirliği yerine bir bölgesel işbirliği olarak ele alma kararına değinen İbrahimaj, "Durumu bu açıdan değerlendirmek önemlidir. Zira, Batı Balkanlar'da bizler küçük ekonomilere sahibiz. Ancak birleşerek, işbirliği yaparak, ortak yatırımlar gerçekleştirerek veya kapasitelerimizden yararlanarak yatırım çekmek ve ticareti daha fazla artırmak için ihtiyaç duyulan yeterli ağırlığı oluşturabiliriz." dedi.

İbrahimaj, Arnavutluk'un potansiyelini henüz 1990'ların başında gören, ülkeye inanan ve burada yatırım yapanın Türk iş dünyası olduğunu ifade etti.

"Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlar'daki en önemli ortaklarından biridir"

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes de iş dünyasını buluşturan bu önemli organizasyon için ATTSO'ya teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerle gurur duyduklarını söyledi.

Erciyes, "Türkiye, Balkanlar'ı ortak tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz siyasi ve ekonomik açıdan stratejik öneme sahip bir bölge olarak görmektedir. Bölgede ekonomik kalkınmanın, bağlantısallığın ve işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyor. Bu çerçevede Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlar'daki en önemli ortaklarından biridir." diye konuştu.

Arnavutluk'un çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Erciyes, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde kaydedilen ilerleme, ekonomik ivme ve altyapı yatırımlarının ülke önünde yeni fırsatlar oluşturduğunu dile getirdi.

Erciyes, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mükemmel siyasi ilişkilerin de ekonomik alana güçlü bir şekilde yansımasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler, son yıllarda hızlı bir gelişim kaydetmektedir"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Türkiye için Balkanlar'ın yalnızca yakın bir coğrafya olmadığını, Türkiye'nin Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Bölge ülkeleri ile ilişkilerini ortak tarih, kültür ve insani bağlardan güç alan, ancak yönünü geleceğe çevirmiş bir anlayışla ele aldıklarını belirten Kılıçkaya, "Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler, kökleri yüzyıllara dayanan kardeşlik bağlarının da etkisiyle son yıllarda hızlı bir gelişim kaydetmektedir. Bölgenin geleceğine en güçlü katkının yine Balkan ülkeleri tarafından sağlanabileceğine inanıyoruz." dedi.

ATTSO Başkanı Kenan Sevinç de forum kapsamında Balkanlar ve Türkiye'nin ortak geleceğini ticaret, yatırım, üretim ve güven temelinde konuşmak üzere buluştuklarını dile getirerek, "5 ülkeden iş dünyası temsilcilerinin, kurumlarımızın ve girişimcilerimizin aynı çatı altında buluşması, bu forumun taşıdığı potansiyelin en somut göstergesidir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panel düzenlendi, Balkan ülkelerinden gelen işletmeler sergi stantlarında sundukları ürün ve hizmetleri tanıttı.