Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı dokuzuncu toplantısında, sürdürülebilir büyüme, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla rekabet gücünün artırılması hedefleri üzerinde duruldu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı dokuzuncu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Yılmaz toplantının içeriğine ilişkin X hesabından yazılı açıklama yaptı. "Geçen yıl uygulamaya başladığımız ekonomi programımız ile para ve maliye politikalarını etkin bir koordinasyon içinde sürdürüyor, yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Programımızda temel amacımız, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır. Bu kapsamda rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretim yapısını sağlamaya yönelik adımlar atılmaktadır. Sanayide teknolojik yenilenme ve dönüşümü sağlamak amacıyla sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla aktif sanayi politikaları uygulanmaktadır. Aynı zamanda sanayinin dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar ilgili tarafların iş birliğiyle yürütülmektedir. Bu çerçevede güncellenmiş YTAK ve HIT-30 gibi programlar da hayata geçirilmiştir."

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşülen temel hususlara değinen Yılmaz şöyle devam etti:

"Programın başta emek yoğun sektörler olmak üzere imalat sanayine olası etkileri, dezenflasyon sürecinden etkilenebilecek sektörlerde rekabet gücünün artırılması ve istihdamın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilmiştir. Ayrıca bu süreçte sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. Uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve kompozisyonu ile reel sektörün bu kredilere erişimine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğinde dış finansman kaynaklarına erişim ile söz konusu kredilerin kullanımına ilişkin gelişmeler ele alınmıştır."