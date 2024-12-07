Ekonomi Politikaları Türkiye'yi Bağımlı Hale Getirdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ekonomi politikalarındaki plansızlık nedeniyle AK Parti'nin Türkiye'yi yurt dışına bağımlı hale getirdiğini ifade ederek; "Bu şartlar altında 2025 yılı 2024'ten de daha zor geçecektir" dedi.

CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yaptığı yazılı açıklamada ekonomik büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama yayınlayan Karabat, iktidara "Limanlarımız, tren yollarımız yetersiz. Sanayide kümelenmeler yapılmadı. Sadece kara yolu ile Türkiye ekonomisinin kalkınması imkansız. Altyapı olmadan ihracatın nasıl artmasını planlıyorsunuz" sorusunu yöneltti.

AK Parti'nin ihracat hedeflerini aşağı çektiğini buna rağmen hedeflerin gerçekçi olmadığını belirten Karabat, "İhracat hedefleri aşağı çekilmesine karşın yine de ulaşması zor hedefler. Çünkü katma değeri düşük, dış şoklara açık, ithal girdiye mahkum bir sanayi oluşturuldu. Türkiye'yi ileriye taşıyacak yatırımlar yapılmadı" dedi.

Karabat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Enflasyon sorunu, Türkiye'nin toplumsal ve politik alanda beka meselesi haline gelmiştir. Açıklanan programların altı boştur. Plansızlık nedeniyle AKP Türkiye'yi yurt dışına bağımlı hale getirmiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladığında acaba kendisi bu hedeflere inanıyor mu? Büyüme hedefi 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de ise yüzde 5 olarak ilan edildi. OVP'de yıllık ihracat hedefleri 2024 yılı için 264 milyar dolar, 2025 yılı için 279,6 milyar dolar, 2026 yılı için 296,1 milyar dolar, 2027 yılı için ise 319,6 milyar dolar oldu. İhracat hedefleri aşağı çekilmesine karşın yine de ulaşması zor hedefler. Çünkü katma değeri düşük, dış şoklara açık, ithal girdiye mahkum bir sanayi oluşturuldu.

"Gençler akın akın yurt dışına gidiyor"

Türkiye'yi ileriye taşıyacak yatırımlar yapılmadı. Sayın Cevdet Yılmaz'a soralım: En başta insan kaynağı sorunu için ne gibi bir planınız var? Bir tarafta işsizlik büyük bir sorun olarak dururken, diğer tarafta sanayici ihtiyacı olan çalışanları bulamıyor. 'Gençler iş beğenmiyor' diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Sanayi-üniversite iş birliğini geliştiremediniz. Gençlerimiz akın akın yurt dışına gidiyor. İş gücü, yani insan kaynağı olmadan nasıl ihracatı artıracaksınız?

"Sanayimizin, ihracatımızın kronik sorunları büyüyor"

Limanlarımız, tren yolları yetersiz. Sanayide kümelenmeler yapılmadı. Sadece kara yolu ile Türkiye ekonomisinin kalkınması imkansız. Altyapı olmadan ihracatın nasıl artmasını planlıyorsunuz? Gelelim bir diğer önemli konuya, finansman sorununa. İstihdam yaratacak, katma değerli üretimi artıracak finansman kaynağını nasıl sağlayacaksınız? Finansman olmadan ihracat nasıl artacak? Kamuoyunun şu konuyu bilmesini özellikle istiyorum. Her ay Ticaret Bakanı sahneye çıkıp "İhracat rekor kırdı" diye açıklamalar yapıyor. Kağıt üzerindeki rekorların ekonomiye bir katkısı yok. Mevcut sanayimiz ayakta kalmak için karsız satış yapıyor. Büyük ölçekli işletmelerimiz küçülemiyorlar, küçülseler kapanmak zorundalar. Sanayimizin, ihracatımızın kronik sorunları büyüyor. Ekonomi yönetiminin koyduğu hedeflerin hiçbir geçerliliği yok. Bu şartlar altında 2025 yılı 2024'ten de daha zor geçecektir."