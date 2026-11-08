Ekonomi yönetimi Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ekonomi yönetimi Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kabinenin ekonomiden sorumlu üyeleri, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Kabinenin ekonomiden sorumlu üyeleri, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirterek, "Destansı bir mücadeleyle Karabağ'ı asli hüviyetine kavuşturan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü ve Azerbaycan Zafer Günü'nü tebrik ederek, büyük bir inanç ve cesaretle yazılan bu tarihi destan sayesinde, şanlı Azerbaycan bayrağının Karabağ'da ilelebet gururla dalgalanmaya devam edeceğini aktardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da paylaşımında, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin inanç, azim ve kararlılıkla verdiği destansı mücadele neticesinde kazanılan Karabağ Zaferi, milletimizin ortak hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. Bu büyük zaferin mimarı olan aziz şehitleri rahmet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü en kalbi duygularla kutladığını kaydederek, şu ifadeyi kullandı:

"Karabağ'ın yeniden vatan topraklarına kavuşmasıyla tarihe geçen bu büyük zaferin yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ilelebet sürmesini diliyorum."

Kaynak: AA
AzerbaycanKarabağEkonomiGüncelSon Dakika

Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar ölümden döndü Ameliyatı ertelendi Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ölümden döndü! Ameliyatı ertelendi
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 17:32:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Ekonomi yönetimi Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android