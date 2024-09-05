Yılmaz: Ekonomi Büyüme Oranı 2025'te Yüzde 4 Olacak
Yılmaz, ekonomik büyüme tahminleri hakkında bilgi vererek, 2025'te büyüme oranının %4 olarak öngörüldüğünü açıkladı. Ayrıca, 2026 ve 2027 yıllarında büyüme oranlarının sırasıyla %4,5 ve %5 seviyelerine ulaşmasının planlandığını belirtmiştir. Bu projeksiyonlar, ülke ekonomisinin toparlanma sürecinde umut verici bir işaret olarak değerlendirilmektedir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
6.09.2024 07:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yılmaz: Ekonomi Büyüme Oranı 2025'te Yüzde 4 Olacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?