Ekonomik Krizin Etkilediği Üniversite Öğrencilerinin Yeni Yıldan Umudu Yok: "Ülkemi Çok Seviyorum Ama Hiçbir Gelecek Göremiyorum" - Son Dakika
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Ekonomik Krizin Etkilediği Üniversite Öğrencilerinin Yeni Yıldan Umudu Yok: "Ülkemi Çok Seviyorum Ama Hiçbir Gelecek Göremiyorum"

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Artan hayat pahalılığı ve derinleşen ekonomik krizin etkilediği üniversite öğrencileri, masraflarını karşılayabilmek için hem okuyup hem çalışmak zorunda kalıyor. Yeni yıldan umudu olmadığını belirten Asya Karaboğa, “Ülkemi çok seviyorum ama hiçbir gelecek göremiyorum” dedi. Mustafa Öncü ise “Benim babam esnaf. Üç tane de çocuğu var. Çalışmadan olmuyor. Çalışmak zorundayız. Hem okumak hem çalışmak zorluyor insanı. Her gün yorgunsun. Ülkenin halinden memnun değilim” diye konuştu.

18.12.2024 11:43
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(İZMİR) – Artan hayat pahalılığı ve derinleşen ekonomik krizin etkilediği üniversite öğrencileri, masraflarını karşılayabilmek için hem okuyup hem çalışmak zorunda kalıyor. Yeni yıldan umudu olmadığını belirten Asya Karaboğa, "Ülkemi çok seviyorum ama hiçbir gelecek göremiyorum" dedi. Mustafa Öncü ise "Benim babam esnaf. Üç tane de çocuğu var. Çalışmadan olmuyor. Çalışmak zorundayız. Hem okumak hem çalışmak zorluyor insanı. Her gün yorgunsun. Ülkenin halinden memnun değilim" diye konuştu.

Artan hayat pahalılığı ve derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen kesimler arasında üniversite öğrencileri de yer alıyor. Barınma ve beslenme sorunuyla karşı karşıya kalan öğrenciler, masraflarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda kalıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında KYK kredi/bursunun 3 bin liraya çıkarılacağını duyururken; ANKA Haber Ajansı'na konuşan üniversite öğrencileri, ihtiyaçlarını karşılamak için 3 bin liranın yetersiz olduğunu söyledi. Öğrenciler ayrıca, mevcut ekonomik koşullarda yeni yıldan umutları olmadığını da ifade etti.

Öncü: "Hem okumak hem çalışmak zorluyor insanı"

Mustafa Öncü, şunları söyledi:

"Bir öğrenci ve genç olarak geçinemiyorum. Şartlar çok zor. KYK da çıkmadı bana. O kadar zor ki bu şartlar… Bir şekilde hem çalışıp hem okumaya çalışıyoruz. Kredi alsam o da yetmezdi. Ben 20 bin lira ev kirası ödüyorum. İki arkadaş kalıyoruz. 10 bin lira ödüyoruz kişi başı. Yemek içecek derken 20 bin lira oluyor. Bir öğrencinin 20 bin lira vermesi çok zor. Benim babam esnaf. Üç tane de çocuğu var. Çalışmadan olmuyor. Çalışmak zorundayız. Hem okumak hem çalışmak zorluyor insanı. Her gün yorgunsun. Ülkenin halinden memnun değilim.

Karaboğa: "Ülkemi çok seviyorum ama hiçbir gelecek göremiyorum"

Ülke ekonomisinden yeni yılda da umudu olmadığını belirten Asya Karaboğa, şu ifadeleri kullandı:

"Bir genç olarak maalesef geçinemiyorum. Çünkü ülkenin ekonomisi bayağı zorluyor. Öğrenciyken çalışmak zorunda kalan çok fazla insan var. Mesela ben. Okul çıkışı part-time işlere gidiyorum. Çünkü bir öğrenci için günümüzde bir kalem bile almak zor. Bu durum da çok rahatsız edici. Yeni yıldan hiç umudum yok. Çünkü birkaç yıldır zaten böyle gidiyor. Bu yıldan sonra da değişeceğini sanmıyorum. Ülkemi çok seviyorum ama hiçbir gelecek göremiyorum."

"Aile evinde kalmasaydım geçimim çok zor olurdu"

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci ise geçimini ailesinin yanında yaşaması nedeniyle sağlayabildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ben aile evinde olduğum için rahat geçiniyorum. Aile evinde kalmasaydım geçimim çok zor olurdu. Arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla çok zor. Yeni yıldan maddi olarak beklentim ya da umudum yok."

Kanuslu: "Ülkece ekonomik olarak zor bir durumdayız"

Ailesinin yanında yaşamasına rağmen zor geçindiğini belirten Muhammer Kanuslu, kısa vadede ülke ekonomisinden 'düzelme' beklentisi olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Benim ailem burada yaşıyor. O yüzden geçinebiliyorum. Ülkece ekonomik olarak zor bir durumdayız. Geçinebiliyorum ama ülkece iyi durumda değiliz. Kıt kanaat geçiniyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda ekonomik açıdan toparlanırız. Kısa vadede değil ama uzun vadede toparlanabiliriz."

Kaynak: ANKA

Mustafa Öncü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomik Krizin Etkilediği Üniversite Öğrencilerinin Yeni Yıldan Umudu Yok: 'Ülkemi Çok Seviyorum Ama Hiçbir Gelecek Göremiyorum' - Son Dakika

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