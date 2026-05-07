Ekrem İmamoğlu: "Bizim Kızılelma'mız Terörsüz ve Demokratik Türkiye'dir"

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin, "Sözler söyleniyor, fakat hiçbir adım atılmıyor. Türkiye'nin geleceği, huzuru ve güvenliği artık bu durağan tavrı kaldıramıyor. 'Beni seçerseniz süreci ilerletirim' diyen anlayışla yol alınamaz. Çözüm için daha kaç kere seçilmeniz gerekiyor? Türkiye'nin kaderi oturduğunuz koltuğun kaderine bağlanamaz. Milletimizin geleceğine şantaj yapılamaz. Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefine kavuşacağız. Bizim Kızılelma'mız da budur. Cumhuriyet'i savunacağız, tam demokrasiyle arşa çıkaracağız" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir mesaj yayımladı.

İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz Milletim, Türkiye, hepimizin Cumhuriyeti'dir. Bizi her tehlikeden koruyacak, geleceğe güvenle taşıyacak, milleti huzura kavuşturacak irade eksiksiz demokrasidir. Türkiye'yi hak ettiği güce, milletimizi de refaha kavuşturacak, ekonomik güvenliğimizi sağlayacak olan doğudan batıya her ilimizde kalkınma hamlesidir. Tam demokrasinin ve kalkınma hamlesinin anahtarlarından biri, Terörsüz ve Demokratik Türkiye'dir."

"Terörsüz ve demokratik Türkiye, bu milletin ortak hayalidir"

Terörsüz ve Demokratik Türkiye, bu milletin ortak hayalidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı geçen tecrübesiyle, devlet aklıyla ve milletimizin tertemiz vicdanıyla bu yola koyulmuştur. Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' diyerek milletimizin özüne nakşettiği irade, her daim rehberimiz olmuştur. Gücünü milletten alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle yoluna devam eden bir barışı kurmak, bu cennet vatanı seven ve korumak isteyen herkesin görevidir.

Dünyada kimlerin Terörsüz ve Demokratik Türkiye'nin karşısında durduğuna herkes iyi bakmalıdır. Bu milletin evlatlarının kanı üzerinden ellerini ovuşturanlar, Türkiye'nin güven, barış ve huzur içinde yaşama hayalinin karşısında duranlar, Cumhuriyetin ilanından önce de vardı, hala varlar, hem içeride hem de dışarıdalar. Bölgedeki ateşi büyütüp ülkemize sıçratmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.

"Türkiye'nin parlak geleceğinin karşısında durmaktan artık vazgeçin"

Sayın Erdoğan, sözler söyleniyor, fakat hiçbir adım atılmıyor. Türkiye'nin geleceği, huzuru ve güvenliği artık bu durağan tavrı kaldıramıyor. 'Beni seçerseniz süreci ilerletirim' diyen anlayışla yol alınamaz. Çözüm için daha kaç kere seçilmeniz gerekiyor? Türkiye'nin kaderi oturduğunuz koltuğun kaderine bağlanamaz. Milletimizin geleceğine şantaj yapılamaz. Türkiye'nin parlak geleceğinin karşısında durmaktan artık vazgeçin. Milletin iktidarı başa gelir, Türkiye'nin barışı kurulur. Millet zaten miadı dolmuş bu iktidarı göndermeye karar vermiş, 'Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir.' Fakat bu ülkenin barışını, huzurunu, güvenliğini geciktirdiğiniz her günün Türkiye'mize zararı dokunur.

Görevinizi yapın, düşmanı sevindirmeyin, milleti sevindirin. Milletin aklı da vicdanı da feraseti de her türlü siyasi hesabın üzerindedir. Barışın en güzelini yine bu millet gerçekleştirecektir. Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefine kavuşacağız. Bizim Kızılelma'mız da budur. Cumhuriyet'i savunacağız, tam demokrasiyle arşa çıkaracağız. Monarşi ve hanedan hayallerinin sonuna kadar karşısında duracağız. Çocukların gözlerindeki umuda, gençlerin hayallerine, bu milletin Cumhuriyet'e olan sevdasına, bu uğurda vatan için dökülen kana ve alın terine sarılacağız. Hep birlikte barışıp, hep birlikte yol alacağız ve hep birlikte başaracağız. Türkiye eksiksiz demokrasiye, refahla kalkınmaya, huzura, güvenliğe ve barışa kavuşacak. Pek yakında… Her şey çok güzel olacak."