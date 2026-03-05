Ekrem İmamoğlu Hakkında Açılan "Çirkin Davası", Yapılan Ön Ödeme Nedeniyle Düşürüldü - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu Hakkında Açılan "Çirkin Davası", Yapılan Ön Ödeme Nedeniyle Düşürüldü

05.03.2026 14:20  Güncelleme: 14:48
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin’e hakaret ettiği iddiasıyla açılan “Çirkin Davası”nda ikinci duruşma yapıldı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle davayı düşürdü.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Ekim 2024'te Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısından sonra İstanbul Fuar Merkezi'nde TUSAŞ standını ziyaret etmiş, terörü kınamış ve "Özellikle savunma sanayine yapılan bu saldırı milletimize yapılmış bir saldırıdır. Bu kurum ve kuruluşlarımızın daha özenle korunmasının, daha özenle ve daha dikkatli bir biçimde steril hale getirilmiş alanlarda faaliyetlerini sürdürmesini sağlanması şarttır diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu hakkında bu ziyaret sırasında Serkan Şahin isimli bir kişi ile diyaloğu nedeniyle dava açılmıştı. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun "Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" ifadeleri nedeniyle "hakaret" iddiasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak da istenmişti.

Savcı da düşürülmesini istemişti

Kamuoyunda "Çirkin Davası" olarak bilinen davanın Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 27 Şubat'ta yapılan ilk duruşmasında İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, müvekkilinin sözlerinin suç olduğunu düşünmediğini vurguladığını ancak buna karşın ön ödeminin yapıldığını belirterek davanın düşürülmesini istemişti. Savcılık da esas hakkındaki mütalaasında ön ödeme yapıldığına ilişkin makbuzun dosyaya sunulduğunu belirterek davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirmişti.

İmamoğlu ile Şahin'in katılmadığı bugünkü duruşmada talepleri değerlendiren Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan ön ödeme nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA

