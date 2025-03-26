Ekrem İmamoğlu Kadir Gecesi'ni Tutuklu Geçirmenin Üzüntüsünü Yaşıyor

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadir Gecesi'ne ilişkin, "Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum. Ant olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım" dedi.

İstanbullular Saraçhane'de düzenlenen iftar sofrasında bir araya geldi. İftara, Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babası ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla paylaşılan mesajında, "Çocuk yaşlarımdan bu yana Kadir Gecesi'nin bende bambaşka bir anlamı vardır. Gecelerin en güzeli olan Kadir Gecesi'ni yıllarca ailemle, annem ve babamla, sevdiklerimle yaşadım. Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum. Ant olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım" ifadesi kulanıldı.