Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren Berkay Gezgin Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin dün akşam CHP'nin Saraçhane'deki toplantısı sonrasında gözaltına alındı.

Avukat Cemil Çiçek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı. Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz. Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Herkes için hak, hukuk ve adalet!" ifadelerini kullandı.