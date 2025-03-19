Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Tip: "Gözaltılar Halk İradesine Karşı Açık Bir Darbedir. Hep Beraber Direneceğiz, Dayanışmayla Kazanacağız"

(ANKARA)- Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "İmamoğlu, belediye başkanları ve beraberindeki çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması halk iradesine karşı açık bir darbedir. Emekçi halkımız bu karanlığa teslim olmayacak, ülkemizin itildiği karanlığı mutlaka dağıtıp aydınlığa ulaşacak. Hep beraber direneceğiz, dayanışmayla kazanacağız" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. TİP, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve beraberindeki çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması halk iradesine karşı açık bir darbedir. Saray rejimi, toplumsal meşruiyetini tamamen kaybetmiştir. Ülkemizin saray karanlığında kaybedecek tek bir günü kalmamıştır. Emekçi halkımız bu karanlığa teslim olmayacak, ülkemizin itildiği karanlığı mutlaka dağıtıp aydınlığa ulaşacak. Hep beraber direneceğiz, dayanışmayla kazanacağız."