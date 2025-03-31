Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart 2024 Değerlendirmesi: 'İstanbul Hukuksuzluğu' Darbedir - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart 2024 Değerlendirmesi: 'İstanbul Hukuksuzluğu' Darbedir

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 seçimlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, haksız tutuklamaları ve kayyum atamalarını eleştirdi. 'Milletin iradesine saldırdıkça saldırdı' diyen İmamoğlu, yapılanların milli iradeye darbe olduğunu belirtti.

31.03.2025 18:55  Güncelleme: 18:56
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(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden geçen 1 yılı değerlendirdi. "Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan '1 kişi', 1 yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı" diyen İmamoğlu, 5 ilçe belediye başkanının tutuklandığını, 2 ilçe belediyesine kayyum atandığını vurguladı.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden 31 Mart 2024 seçimlerinin 1. yılına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan tutuklamaların haksız ve hukuksuz olduğunu belirten İmamoğlu, "'İstanbul Hukuksuzluğu' net olarak darbedir. 'Yargı bağımsız' diyerek, kafasını kuma sokan herkes de gerçekleri bile bile bu suça ortak olmuştur." dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"1 yıl önce bugün, 1 milyon oy farkıyla 16 milyon İstanbullu bir kez daha kazanmıştı. Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan '1 kişi', 1 yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı. 5 ilçe belediye başkanımız tutuklu 2 ilçe belediyemize kayyum atandı. Birçok çalışma arkadaşımız tutuklu, İBB Başkanı olarak ben tutukluyum. '1 kişi' bunları hep haksız, hukuksuz operasyonlarla yaptı. Bu yapılanlar çok açıkça suçtur, milletin iradesini yok saymaktır. Milli iradeye darbedir. 'İstanbul Hukuksuzluğu' net olarak darbedir. 'Yargı bağımsız' diyerek, kafasını kuma sokan herkes de gerçekleri bile bile bu suça ortak olmuştur.

"Artık 86 milyon vatandaşımızın hakkı, hukuku ve refahı için yola çıkmış biriyim"

Artık 86 milyon vatandaşımızın hakkı, hukuku ve refahı için yola çıkmış biriyim. Milletimizin demokrasiye ve adalete olan inancıyla, sevgisi ve tutkusuyla bu bozuk yapıyı bu topraklardan söküp atacağız. Milli iradeye düşmanlaşan bir avuç insanı, yine milli iradenin gücüyle durduracağız. Türkiye hiç de uzun olmayan bir vadede adil, müreffeh, öngörülebilir bir ülke olacak. 31 Mart'ın yıl dönümünde sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart 2024 Değerlendirmesi: 'İstanbul Hukuksuzluğu' Darbedir - Son Dakika

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