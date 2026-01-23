İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'e Verilen Hapis Cezasına Tepki:  Türkiye'nin Vicdanı Bunu Kabul Etmiyor, Tek Derdiniz Milletin İradesini Yok Saymak

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararına tepki gösterdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Güzel yurdumun güzel insanları çok yoruldu. Bir gün Kürtleri terörle yan yana anan sözler duyduk. Ertesi gün gelen tepkiler üzerine 'kardeşiz' dediler. Elbette kardeşiz; bu ülkeyi birlikte kurduk, birlikte ilelebet yaşatacağız. Ama o sözler ağızdan yeni çıkmışken Sn. Ahmet Özer'e verilen cezayı duyan Esenyurt öfkeli, İstanbul kırgın! Türkiye'nin vicdanı bunu kabul etmiyor. Tek derdiniz milletin iradesini yok saymak. Bu kararı verenler ve verdirenler; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk Yargısı'na, Ay Yıldızlı bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize en büyük zararı siz veriyorsunuz. Kardeşlik; adaletle, eşitlikle, vicdanla, ahlakla kurulur. Bize yılgınlık yok. Söz veriyorum; eşit, adil ve müreffeh geleceği hep birlikte mücadele ile ve inançla kuracağız."